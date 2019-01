Wijnker giet AZ-saus over Vitesse

ARNHEM - Aloys Wijnker is de nieuwe hoofd opleidingen van Vitesse. De Noord-Hollander moet zorgen dat er weer talent doorbreekt in Arnhem. Dat is een meerjarenplan.

Hij is weggeplukt uit Chicago. Dat is de stad van de Blackhawks, het ijshockeyteam. Van de Cubs, de honkballers. En van de Bulls, de basketballers. Allemaal even beroemd. Maar Vitesse heeft Aloys Wijnker juist opgepikt in Illinois om zijn voetbalkennis. Om zijn visie, zijn oog voor detail én zijn ervaring. Hij moet de opleiding in Arnhem perfectioneren.

Wijnker (47) stapt binnen op Papendal na drie jaar in de Verenigde Staten. Hij heeft in Amerika voor de nationale bond gewerkt als hoofd van de zogeheten development academy, de opleiding. Maar voor Vitesse tellen de jaren in de polder zwaarder. De verrichtingen in Noord-Holland, liefst tien jaar in de opleiding van AZ.