Wittek en Bero terug bij Vitesse; weinig wijzigingen interim-coach Van der Weerden

Chris van der Weerden zal als interim-coach weinig wijzigingen doorvoeren bij Vitesse. De assistent, die doorschuift nu hoofdtrainer Phillip Cocu herstelt van een blindedarmoperatie, houdt vast aan de speelwijze in Arnhem. De Gelderse equipe snakt naar punten tegen Go Ahead Eagles.

De degradatiestrijd zorgt voor spanning bij Vitesse, stelt Van der Weerden voor de thuiswedstrijd tegen de Deventenaren. ,,Het is zaak dat we alles geven”, zegt de trainer. ,,En daar is ook iedereen van doordrongen. We moeten vechten voor elk punt. De contouren staan verder. Ik houd me vast aan de lijnen zoals die zijn uitgestippeld door Phillip.”

Wittek

Van der Weerden heeft als stand-in voor Cocu weer de beschikking over Maximilian Wittek. De Duitser keert terug van een schorsing, na rood tegen Sparta (3-1 verlies). De back is in genade aangenomen, ondank een handgemeen eerder deze week op de training met Million Manhoef.

,,Dat incident praten we niet goed, maar tegelijk vragen we wel agressie en fanatisme”, vertelt Van der Weerden. ,,Dat zat in die actie en moet er op gezonde wijze uitkomen tegen Go Ahead.”

Bero

Aanvoerder Matus Bero keert ook terug in de groep. De Slowaak ontbrak tegen RKC (1-0 verlies) door ziekte. Hij is weer fit. Gabriel Vidovic is daarentegen nog wel een vraagteken, omdat hij enkele dagen ziek is geweest. ,,Over zijn aanwezigheid beslissen we op de wedstrijddag”, legt Van der Weerden uit.

Bij Vitesse ontbreekt de langdurig geblesseerde spelbepaler Davy Pröpper.

Theo Janssen

Bij afwezigheid van Cocu neemt Theo Janssen zaterdagavond (aftrap 18.45 uur) plaats op de bank. De clubman zit doorgaans op de tribune bij de video-analist van Vitesse. Janssen schuift nu een plek door.

Vitesse verwacht zo’n 18.000 toeschouwers in GelreDome. ,,We moeten het samen doen”, zegt Van der Weerden. ,,Als hele club. Mooi dat er zoveel supporters komen. Dit is ook echt een belangrijke tijd voor Vitesse.”

Vermoedelijke opstelling Vitesse: Scherpen; Arcus, Oroz, Isimat-Mirin, Wittek; Van Ginkel, Meulensteen, Tronstad; Manhoef, Bero, Kozlowski.

