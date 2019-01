Zege is voor Vitesse zaligmakend

Hortend en stotend en krakend en piepend laveert Vitesse zich door deze voetbaljaargang. De ambities zijn in Arnhem groot in woord, maar vooralsnog toch schraal in daad. Op voetbaltechnisch vlak zakt de equipe van coach Leonid Sloetski geregeld in elkaar. Dan verandert brille en storm plotsklaps in angst en paniek.