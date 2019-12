Zes opties Vitesse voor de opvolging van Sloetski

Heerenveen is het trainers­kerk­hof van Leonid Sloetski bij Vitesse

16:21 HEERENVEEN - Het tijdperk Leonid Sloetski bij Vitesse is voorbij. Met de 3-2 nederlaag bij Heerenveen van vrijdagavond is het laatste aanknopingspunt in het Arnhemse kamp voor de manager uit Moskou verdwenen. De Rus is zelf opgestapt. Het Abe Lenstra stadion is niets anders dan zijn begraafplaats geworden.