Zielloos Vitesse helpt Willem II van laatste plek af in eredivisie

TILBURG - Een zielloos Vitesse heeft opnieuw van een laagvlieger in de eredivisie verloren. Bij Willem II ging de equipe van coach Thomas Letsch met 1-0 onderuit. De Tilburgers verlaten daarmee de laatste plaats in de competitie. De Arnhemse formatie ligt, ook met de twaalfde nederlaag van het seizoen, nog steeds op koers voor een plek in de play-offs.

Vitesse verloor deze competitie al van Sparta (0-1) en RKC (1-2) en ook thuis van Willem II (0-3) en was nu voor de Tilburgers opnieuw een welkome gast. De Arnhemse club toonde in Brabant geen energie en daadkracht. Uiteindelijk was er wel volop frustratie over het onmachtige optreden, met gele kaarten voor Jacob Rasmussen, Riechedly Bazoer, Sondre Tronstad en Matus Bero.

De laatste zege van Willem II dateerde alweer van 6 februari, tegen RKC (3-1). Daarna behaalden de Tilburgers nog twee punten (gelijk tegen Heerenveen en AZ) in eigen huis. Het zelfvertrouwen was zodoende broos.

Maar Vitesse begon dramatisch in Brabant. Na 3 minuten en 51 seconden opende Jizz Hornkamp al de score. De spits, die al acht duels droog stond, strafte een fout af van Eli Dasa. De Israëliër leverde de bal bij een vrije trap met een slechte crosspass zomaar in. Doelman Markus Schubert was kansloos op de inzet: 1-0.

Vitesse creëerde in het vervolg weinig. De Arnhemse club miste pit en hanteerde een traag tempo. De equipe van coach Thomas Letsch stichtte alleen een enkele keer gevaar via Loïs Openda. De Belg lanceerde daarbij na ruim een half uur Riechedly Bazoer, maar die schoot naast.

Verder kwam Vitesse tot de pauze niet. Na rust had de Arnhemse formatie de overhand, maar ontbrak het raffinement. Keeper Timon Wellenreuther hoefde nauwelijks in actie te komen. De Gelderse club kwam pas in de 75ste minuut (!) tot een inzet op het doel.

In het slot kwam Vitesse vervolgens nog wel bijna tot scoren. Maar Wellenreuther keerde een kopbal van Openda.

Dat was ook het laatste angstige moment voor Willem II. De Tilburgse formatie, aangevuurd in een vol en sfeerrijk stadion, was dolgelukkig met de zege.

Willem II - Vitesse 1-0 (1-0)

4. Hornkamp 1-0 Gele kaarten: Rasmussen, Bazoer, Tronstad, Bero (Vitesse)

Scheidsrechter: Gözübüyük Willem II: Wellenreuther; Owusu, Heerkens, Dammers, Köhn; Saddiki, Llonch, Nunnely; Svensson (84. Crowley), Hornkamp (73. Kabangu), Köhlert (90. Roemeratoe). Vitesse: Schubert; Doekhi, Bazoer, Rasmussen; Dasa, Bero, Huisman (73. Van Duivenbooden), Tronstad, Manhoef (83. Jonathans); Grbic, Openda.

