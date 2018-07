Zware loting Vitesse in volgende ronde Europa League

Vitesse speelt in de tweede kwalificatieronde tegen Viitorul Constanta. Donderdag is de eerste wedstrijd in Roemenië, een week later volgt de return in GelreDome. Om de groepsfase van het toernooi te bereiken moet de eredivisionist drie kwalificatierondes overleven.

Champions League

Basel werd afgelopen seizoen tweede in de Zwitserse competitie. De club, waar ex-Vitessenaar Ricky van Wolfswinkel onder contract staat, was vorig jaar nog actief in de Champions League. In de poule met Manchester United, CSKA Moskou en Benfica werd Basel tweede. Manchester City was vervolgens te sterk in de achtste finales.