Zweedse spits die bij José Mourinho over de rand viel, is nu in beeld bij Vitesse

Zodoende is in Arnhem een kandidatenlijst opgesteld. Daarop prijkt onder meer Voelkerling Persson, spits van 1,94 meter lang. Vitesse kijkt ook nog naar andere opties.

Voelkerling Persson, 20 jaar, staat onder contract bij US Lecce in Italië. Zijn verbintenis loopt nog door tot juli 2027. De club uit de Serie A kijkt naar de lange termijn. De Zweed heeft voor dit seizoen geen uitzicht op veel speelminuten.

Voelkerling Persson groeide op in de jeugd van Trelleborg in Zweden en zat enkele jaren in de opleiding van AS Roma, waar hij in 2019 belandde. De spits maakte kort ook deel uit van de selectie van coach José Mourinho, maar werd vorig jaar zomer verkocht aan Lecce. De aanvaller is tweevoudig Zweeds jeugdinternational.