Zweedse spits naar Vitesse: Voelkerling Persson tekent in Arnhem

Vitesse is rond met Joel Voelkerling Persson. De Zweed komt dit seizoen op huurbasis over van US Lecce. De eredivisionist uit Arnhem heeft bij de club uit de Italiaanse Serie A een optie tot koop bedongen.

Voelkerling Persson (20) is de tweede spits, die Vitesse deze zomer aantrekt. Eerder hengelde de Arnhemse club al Saïd Hamulic binnen. De Bosnische international wordt gehuurd van de Franse club Toulouse. Ook op hem ligt er een optie tot koop.

Vitesse haalt Voelkerling Persson als targetman. De Zweed meet 1.94 meter en moet als aanspeelpunt in de aanval een alternatief vormen voor Hamulic, de aanvaller van de diepgang en het loopvermogen. In de ogen van hoofdcoach Phillip Cocu en technisch directeur Benjamin Schmedes kan de eredivisionist zo meer systemen hanteren.

We willen talentvol­le spelers aantrekken en de kans geven verder te groeien Benjamin Schmedes , Technisch directeur van Vitesse

De selectie van Vitesse telt met Simon van Duivenbooden en Thomas Buitink nog twee spitsen. Die staan lager in de pikorde. Bovendien is Buitink vanwege een kruisbandblessure nog maanden uitgeschakeld.

,,Met Joel hebben we meer opties voorin”, legt Schmedes de komst van Voelkerling Persson uit. ,,Joel is een lange, maar behendige speler. Hij past perfect in ons technische plaatje. We willen talentvolle spelers aantrekken en de kans geven verder te groeien. Zo willen we waarde voor Vitesse creëren. De optie tot koop biedt ons die mogelijkheid. Wij zijn zeer verheugd met zijn komst.”

Via Trelleborg en AS Roma naar Lecce

Voelkerling Persson groeide op in de jeugd van Trelleborg in Zweden en zat enkele jaren in de opleiding van AS Roma, waar hij in 2019 belandde. De spits maakte kort ook deel uit van de selectie van coach José Mourinho, maar werd vorig jaar zomer verkocht aan Lecce.

Bij de club uit de Italiaanse provincie Apulië staat Voelkerling Persson nog tot juli 2027 onder contract. De Zweed kwam tot negen optredens in de Serie A, maar heeft voor dit seizoen geen uitzicht op veel speelminuten. Daarom verhuist hij naar Arnhem.

Derde Zweedse aanvaller Vitesse

Voelkerling Persson is tweevoudig Zweeds jeugdinternational. Hij ziet Vitesse als ‘perfecte club’ voor verdere ontwikkeling. ,,De eredivisie en Vitesse passen daar bij”, zegt hij. ,,Spelers krijgen hier de kans zich te ontwikkelen. Dat heeft de club al meermaals bewezen.”

Voelkerling Persson is na Abiola Dauda en Lasse Nilsson de derde Zweedse aanvaller in de historie bij Vitesse. ,,Ik kom uit een voetballend gezin. Mijn broer Jakob speelt in de Zweedse competitie (bij IK Sirius, red.) en ben opgegroeid met spelers als Nilsson. Het is mooi dat ik hier in zijn voetsporen kan treden. Ik hoop hier minstens zo goed te presteren.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.