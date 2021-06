Zwitsers talent Julian von Moos op weg naar Vitesse

Matchwin­naar Idrissa Touré: Zwolle speciaal met rode kaart en eerste goal voor Vitesse

2 mei ARNHEM - Voor Idrissa Touré brengt PEC Zwolle dit seizoen drama en euforie. In Overijssel kreeg hij in de herfst rood. In GelreDome werd hij zaterdag gekroond tot matchwinnaar voor Vitesse. Na de 2-1 zege was de huurling van Juventus dolgelukkig.