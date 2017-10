RKZVC vernedert 'grote buurman' Longa'30

De entourage in Zieuwent was geweldig. Meer dan 3.000 mensen waren naar sportpark De Greune Weide in Zieuwent gekomen voor de nieuwe 'derby van het Oosten'. De laatste keer dat RKZVC en Longa'30 elkaar in competitieverband hadden getroffen, was in 1989 geweest.

Volledig scherm Er waren meer dan 3.000 toeschouwers bij RKZVC-Longa'30. Foto: Theo Kock © DE GELDERLANDER

Het affiche was ook mooi, omdat zowel RKZVC als Longa'30 de eerste drie duels in 1E gewonnen had. Zo zat er nog meer lading op de derby. Longa'30 begon heel aardig aan de wedstrijd, maar moest na een kwartier spelen steeds meer het inititiatief laten aan de thuisclub. Halverwege de eerste helft opende Sjors Storkhorst met een bekeken schuiver de score: 1-0.

Wie dacht dat Longa'30 na rust meer druk zou zetten en gas zou geven, kwam bedrogen uit. Na de 2-0 van Storkhorst werden de gasten uit Lichtenvoorde helemaal dronken gespeeld. Uitblinker Storkhorst scoorde ook de 2-0 en 3-0. Vervolgens maakte Joey Belterman er na een prachtige aanval 4-0 van. Het slotakkoord kwam van de voet van Storkhorst. Met een magnifieke stiftbal passeerde hij Longa'30-doelman Pim te Loeke en maakte de vernedering compleet: 5-0.

Volledig scherm Joey Belterman van RKZVC wordt ten val gebracht. © DE GELDERLANDER

,,Dit is ongelooflijk mooi'', sprak Storkhorst vlak na afloop. ,,De 2-0 van mij na rust gaf denk ik de doorslag. De ruimtes werden steeds groter en dan kunnen wij dodelijk zijn. En op deze avond zat ook alles mee. Dit zijn de wedstrijden waar je het als voetballer voor doet.''