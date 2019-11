A-jeugd Longa'30 staat na 18 minuten op 6-0, tegenstander Woezik loopt van het veld

COLUMN Geld over de balk smijten

10:32 In de tijd dat we het steeds vaker over ‘fusie’ en ‘krimp’ hebben, vind ik het nogal vreemd om te lezen dat kleine clubs als Sprinkhanen uit Nieuw-Dijk en ’t Peeske (Beek) nog tonnen aan euro’s krijgen van de gemeente Montferland voor de aanleg van een kunstgrasveld.