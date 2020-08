Achterhoek Cup telt komend seizoen 61 deelnemers

Opvallend is dat liefst 22 clubs een elftal O23 jaar hebben ingeschreven. De laatste inschrijving kwam van HSC’21 O23 uit Haaksbergen. De Twentse club mag deelnemen, omdat ze een convenant met De Graafschap heeft ondertekend.

De loting vindt plaats op maandag 24 augustus in de kantine van Viod. De 61 teams worden in de eerste en tweede ronde onderverdeeld in drie categorieën: hoofd- tot en met tweede klasse, derde tot en met vijfde klasse en een groep waarin de elftallen tot 23 jaar worden ondergebracht.