Ajax Breedenbroek voor minimaal één dag koploper

Ajax Breedenbroek is na de 1-3 zege in Megchelen op SVGG voor minimaal één dag koploper in de vijfde klasse C. Dam uit Azewijn won met 2-0 van SHE en steeg naar de negende plek.

VIJFDE KLASSE C

SVGG-Ajax Breedenbroek 1-3 (1-1). 0-1 e.d., 1-1 Dennis van Amstel, 1-2 Chris Schimmack, 1-3 Mark Kruip.

Volgens trainer Manfred Graven van Ajax B was de zege verdiend. ,,Al moet ik wel zeggen dat we halverwege de tweede helft erg goed weg kwamen toen SVGG een heel grote kans kreeg. Daarna scoorden wij 1-2 en zijn we niet meer in de problemen gekomen.”

Door de zege is Ajax Breedenbroek nu koploper in 5C. ,,In ieder geval voor een dag, tot Elsweide weer speelt (donderdag tegen Eendracht Arnhem). Wij houden de druk er vol op, meer kunnen we niet doen. We hebben het niet in eigen hand, maar zijn benieuwd wat Elsweide doet.”

Den Dam-SHE 2-0 (1-0). 1-0 Sven Kock, 2-0 Siebe Bolder.

,,Het was geen beste wedstrijd van onze zijde", stelde trainer Sicco de Winter van het Azewijnse Den Dam. ,,Zondag verloren we van Gelders Eiland, maar speelden we twee klassen beter. Tegen SHE waren we onrustig aan de bal en leden we snel balverlies.”

Toch kwam zijn ploeg op voorsprong. ,,Ik denk dat we drie kansen hebben gehad en daarvan hebben we er twee benut. Als ik eerlijk ben had SHE wel een punt verdiend.”

Den Dam-keeper Dennis Mijnen stopte vier minuten voor tijd een strafschop. De Winter: ,,Volgens mij heeft hij de laatste vier strafschoppen gekeerd. Deze was ook belangrijk, anders was het nog een spannende slotfase geworden. Door deze zege stijgen we drie plaatsen.”