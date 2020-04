Amateurclubs kunnen bij KNVB verzoek indienen om klasse hoger te worden ingedeeld

Door het beëindigen van de competities - op zondag 8 maart werd er voor het laatst gespeeld - heeft de KNVB geen promotie en degradatie toegepast. Voor een aantal clubs, die riant de ranglijst aanvoerden, was dat een bittere pil.

De KNVB geeft de clubs in een brief nu te kennen dat ze een aanvraag kunnen doen bij de voetbalbond als ze in het seizoen 2020-2021 een klasse hoger (lager kan ook) willen voetballen. Dat komt omdat er, zeker in het zondagvoetbal, clubs wegvallen omdat ze naar het zaterdagvoetbal verhuizen of stoppen.

In de vierde klasse C keert vv Terborg komend seizoen niet meer terug. De 100-jarige club stapt in september over naar de vierde klasse van het zaterdagvoetbal.

De hoofdklasse van het zondagvoetbal telt volgend seizoen geen 32 maar 30 verenigingen, omdat Quick’20 (Oldenzaal) en MSC uit Meppel naar de zaterdag verkassen. Uit de derde divisie van het zondagvoetbal verdwijnt in het nieuwe seizoen FC Lienden.

In de eerste klasse E op zondag, waarin FC Winterswijk acteert, komen twee plaatsen vrij. Rigtersbleek uit Enschede en De Zweef (Nijverdal) gaan naar de zaterdag.

Ook de tweede klasse I raakt een ploeg kwijt: WAVV uit Wageningen legt zich vanaf dit najaar alleen nog toe op het zaterdagvoetbal.

Verder ontstaat er een gat in de eerste klasse D op zaterdag, omdat DFS Opheusden vrijwillig terugkeert naar de laagste (vierde) klasse. Of de KNVB de opengevallen plaatsen in de hoofdklasse en lager op zal vullen is nog onbekend.

Grol

,,Hoewel er geen promotie en degradatie wordt toegepast, komen er teams volgend seizoen niet meer uit in de A-categorie", zegt KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee. ,,We bieden verenigingen de mogelijkheid om een verzoek te doen om komend seizoen op een lager of hoger niveau uit te komen. Het bestuur amateurvoetbal gaat deze verzoeken behandelen en beoordelen of hierdoor de belangen van andere verenigingen geschaad worden.”

,,We willen alle clubs die een verzoek hebben met betrekking tot het speelniveau van een team in de categorie A vragen om dit uiterlijk 1 juni door te geven via contact@knvb.nl Na 1 juni verwachten we snel duidelijkheid te kunnen geven over het opvullen van de opengevallen plaatsen.”

,,We overwegen om bij de KNVB aan te vragen of we volgend seizoen in de tweede klasse mogen voetballen", zegt Grol-voorzitter Hans Scheinck. ,,Maar het moet wel sportief blijven richting de andere clubs. We willen niemand schaden. Ik vind het prijzenswaardig dat de KNVB hiermee komt, al denk ik dat het wel eens een heel lastige puzzel kan worden.”

Het Groenlose Grol was koploper in 3A, met twee punten meer dan achtervolger Reutum en één wedstrijd minder gespeeld.

OBW en VVG'25

In de derde klasse C staken OBW uit Zevenaar en de Gaanderense koploper VVG'25 er afgelopen seizoen met kop en schouders bovenuit. ,,We hebben nog geen beslissing genomen, maar het zou zo maar kunnen dat we een verzoek indienen", stelt voorzitter Chris van Brero van OBW. ,,We hikken al een paar jaar tegen de tweede klasse aan. Maar het allerbelangrijkste is dat we straks allemaal weer gezond op het veld staan.”

VVG'25 heeft de KNVB al een brief gestuurd met het verzoek om in het seizoen 2020-2021 uit te komen in de tweede klasse.