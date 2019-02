Arnhemia-HC'03 gestaakt na ongeregeldheden; spelers door lint en ‘losgeslagen’ publiek veld op

Trainer Klaas Vermeulen van het Dremptse HC'03 hoopt dat de KNVB zal besluiten dat zijn team niet meer terug hoeft naar Arnhem om de wedstrijd uit te spelen. ,,Want dan zouden wij gestraft worden voor de agressie en het wangedrag van de Arnhemia- spelers en -supporters.” Scheidsrechter Ebbers overwoog geen afkoelingsperiode. ,,Ik was bang dat er anders in die resterende vijf minuten nog gekkere dingen konden gebeuren. De sfeer was erg grimmig. Toen ik rood gaf, was er gevloek en getrek van spelers, begeleiders en supporters. Ik werd beledigd en kon de zaak niet meer overzien. Ook kon ik de veiligheid van de spelers niet meer garanderen. Het was triest dat ik moest staken. Mijn hartslag was hoger dan normaal, maar gelukkig kreeg ik geen klap, was mijn kleding niet verstopt en was mijn auto nog heel. Voor de rest kan en mag ik er weinig over zeggen.”

Ontoelaatbaar

In de slotfase werd thuisspeler Koray Ucar met rood weggestuurd nadat hij doortrapte op Wiebe van Doren. ,,Die speler ging helemaal door het lint”, lichtte Vermeulen toe. ,,Vijf medespelers van Ucar gedroegen zich erg agressief. En daarna kwamen allerlei losgeslagen figuren het veld op. De scheidsrechter kon niets anders doen dan staken.”



Flip Witjes, bestuurslid technische zaken bij Arnhemia: ,,Het is hoe dan ook ontoelaatbaar wat er vandaag gebeurd is. Wij hebben dingen gezien van onze spelers en mensen langs het veld die niet door de beugel kunnen, daar gaan we intern maatregelen tegen nemen. Er zat, door 2 tegentreffers, al vroeg in de wedstrijd veel frustratie in onze ploeg. Misschien had de scheidsrechter eerder en harder op moeten treden, om erger te voorkomen. Ik denk dat hij al eerder iemand van ons rood had kunnen geven. Maar dat is allemaal geen excuus. We zullen hier als club tegen optreden.”



HC’03 leidde in de 85ste minuut met 2-4 door doelpunten van Noud Rutjes (2x), Cas Evers en Wiebe van Doren.