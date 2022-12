AZSV en DZC'68 met goed gevoel de winterstop in

DOETINCHEM AZSV heeft zaterdagmiddag op bezoek in Amsterdam met 1-2 van Swift gewonnen. De Aaltenaren gaan als vijfde in de vierde divisie B de winterstop in, komend weekeinde wacht nog wel de bekerwedstrijd tegen De Paasberg. De duels van AVW'66 en Terborg werden afgelast.

VIERDE DIVISIE B

Swift-AZSV 1-2 (1-0). 1-1 Chris Verheul, 1-2 Bram Rensing.

De Aaltense gasten speelden volgens trainer Dave de Jong van AZSV een goede wedstrijd. ,,Bij rust stonden we dan wel achter, maar we kregen de eerste helft echt vijf kansen. Het had toen ook 1-3 kunnen staan."

In de rust veranderde de trainer dan ook niet veel. ,,Ik miste alleen wat agressiviteit op het middenveld, dat heb ik benoemd. Na de pauze waren we ook beter en was het wachten op de gelijkmaker.”

Die viel een kwartier voor tijd, niet lang daarna gevolgd door de 1-2. AZSV staat als vijfde geklasseerd. ,,We staan er inderdaad goed tussen. Eemdijk is weg, die staan al tien punten voor, maar de nummers twee tot en met zes staan dicht bij elkaar.”

EERSTE KLASSE D

SVW-DZC'68 1-4 (1-2). 0-1 Jesper Vonk, 1-2 (pen.) Thomas Kleinlugtebeld, 1-3 Wout Blasman, 1-4 Jesper Vonk.

DZC'68 uit Doetinchem speelde onder moeilijke omstandigheden. ,,We speelden op een nieuw kunstgrasveld en dat was glad, daardoor was het moeilijk de bal te controleren. Daar hadden zij natuurlijk ook last van. Uiteindelijk hebben we verdiend gewonnen omdat we meer kwaliteit op het veld hadden staan", vatte trainer Jos van der Veen van DZC'68 samen. ,,Ik ben trots op deze ploeg. Na tien duels hebben we twintig punten en staan we er mooi bij.”

DERDE KLASSE E



ZZC’20-Vios Vaassen 2-0 (1-0). 1-0 Frank Lubbers, 2-0 Justin Polinder.

,,Op een moeilijk veld hebben we best aardig voetbal laten zien", vatte trainer Henri Golstein van ZZC'20 samen. ,,Vios Vaassen heeft een aardige ploeg die niet ongevaarlijk was, maar ik vond ZZC’20 net iets beter."

Het duurde tot de 88ste minuut tot de 2-0 viel. ,,En omdat het zolang duurde, hielden we de opponent in leven. Uiteindelijk heeft de ploeg gewonnen die daar het meest recht op had”, besloot Golstein die met zijn ploeg nu in de subtop staat.

VIERDE KLASSE H

FC Winterswijk-Koninklijke UD 0-1 (0-0).

,,Wat is die tegenstander een destructieve ploeg", klaagde trainer Dirk Feege van FC Winterswijk. ,,Heel irritant, steeds dat tijdrekken. Ik baal des te meer omdat we de betere ploeg waren en kansen kregen. We hebben alleen veel moeite met scoren.”

Bij een zege had FC Winterswijk de laatste plaats overgedaan aan de opponent. Feege: ,,Maar het lukte ons niet de bal over de lijn te krijgen. Een foutje op het middenveld werd ons in de 80ste minuut fataal. De moraal van mijn jongens is goed, daar ligt het niet aan.”