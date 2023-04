AZSV en DZC’68 in mineur, ZZC’20 overleeft ‘schandalige overtredingen’ en slaat in slotfase toe

DOETINCHEM DZC’68 heeft zaterdagmiddag de uitwedstrijd bij koploper Scherpenzeel ruim verloren. Het werd 6-2 nadat de Doetinchemse ploeg voor rust een 2-0 achterstand nog had weggewerkt. AZSV uit Aalten verloor bij DHSC in de vierde divisie B met 3-1.

VIERDE DIVISIE B

DHSC-AZSV 3-1 (3-0). 3-1 Rik van der Eerden.

AZSV speelde in de ogen van trainer Dave de Jong een goede wedstrijd. ,,Alleen geven we de tegendoelpunten als cadeautjes weg. Bij de 1-0 geven we een vrije trap weg op een plek waar dat niet nodig is. Deze was in mijn ogen trouwens niet onhoudbaar. De 2-0 is een te korte terugspeelbal en de 3-0 verdedigen we op de achterlijn en voor het doel niet goed", somde de Doetinchemse trainer op. ,,Zelf hebben we wel acht kansen gehad, tegenover DHSC drie.”

Na de pauze zocht AZSV met man en macht naar meer doelpunten. ,,Maar het lukte niet, terwijl het echt eenrichtingsverkeer was.”

Max Rensink haalde het einde van de wedstrijd niet, hij kreeg rood. ,,Terwijl hij op de grond lag, werd hij nagertrapt. Daarop reageerde hij. De arbiter, die ik zwak vond fluiten, beoordeelde alleen de reactie en niet wat eraan vooraf ging."

AZSV blijft zesde.

EERSTE KLASSE D

Scherpenzeel-DZC'68 6-2 (2-2). 2-1 (pen.) Noë Bokila, 2-2 Cas Evers.

DZC'68 leed de grootste nederlaag van het seizoen. Trainer Bas van Londen van DZC'68 stapte desondanks met gemengde gevoelens van het veld. ,,Na een 2-0 achterstand kwamen we goed terug tot 2-2. Na de pauze werd het al snel 3-2 uit een strafschop, dat was een van de vier strafschoppen waar geen smetje op zat."

Daarmee doelde Van Londen ook op een ‘pingel’ die zijn ploeg kreeg. ,,Over drie strafschoppen valt te discussiëren. Al met al vond ik het een gflatteerde nederlaag.”

Bij DZC'68 debuteerden Bahreddine Loukile en Nick Dobbinga. De Doetinchemmers, die met negen man eindigden na rode kaarten voor Stan Booms en Tolgahan Yayla, blijven vierde op de ranglijst.

DERDE KLASSE E

Vios V-AVW'66 0-0.

Het Westervoortse AVW'66 bewees zichzelf geen dienst door de uitwedstrijd in Vaassen niet winnend af te sluiten. ,,We hebben wel tien kansen gehad, en de tegenstander één. Het is frustrerend als je wekelijks de beter voetballende ploeg bent, maar meer wedstrijden niet wint dan wel", vatte trainer Jan Oosterhuis van AVW'66 samen.

Zijn ploeg heeft de meeste gelijke spelen van alle derdeklassers in deze competitie. ,,Je kunt het ook niet meer verkopen als pech. We zijn ons heel goed bewust van de kansen die we laten liggen, maar ik zeg ook altijd dat jongens niet bewust een kans om zeep helpen. We missen de koelbloedigheid voor het doel, of net dat overzicht door de bal wel af te geven.”

AVW'66 staat vierde.

ZZC'20-Brummen 2-0 (0-0). 1-0 Haiko Scheffer, 2-0 Niels Wassink.

Halverwege had het al 4-0 kunnen staan, meende trainer Henry Golstein van ZZC'20. ,,Maar we benutten de kansen niet. Al met al was het een enerverend potje.”

Daarmee doelde de oefenmeester op de strijdwijze van de gasten. ,,Daar zaten schandalige overtredingen bij, en ook twee keer natrappen. Uiteindelijk heeft de scheidsrechter vijf gele kaarten aan Brummen gegeven, maar daar had hij ook de rode kaart bij moeten trekken.”

Uiteindelijk kwam ZZC'20, dat zevende staat, in de slotfase op voorsprong. Golstein: ,,In de 87ste minuut werd het 1-0. Mijn ploeg heeft redelijk goed gevoetbald en is niet meegegaan in het gedrag van Brummen.”

VIERDE KLASSE H

FC WInterswijk-EGVV 2-1 (0-0). 1-1 Quinten Wiggers, 2-1 Jurre Wiggers.

,,We waren de hele wedstrijd beter, maar stonden na de pauze opeens wel met 0-1 achter", stelde trainer Dirk Feege van FC Winterswijk. ,,Gelukkig dat we het nog om konden keren.”

Feege dicht zijn ploeg, ondanks het feit dat ze al gedegradeerd zijn, nog een kans toe in de strijd om de derde periodetitel. ,,Daarmee hebben we nog iets om voor te spelen, ook al levert het voor ons geen nacompetitie op.”

Terborg-GFC 1-3 (0-1). 1-3 Tim ter Voert.

De thuisclub moest haar meerdere erkennen in de tegenstander uit Goor. ,,Ze waren een stukje beter dan wij", erkende trainer Vincent Selhorst van Terborg. Veel was aan de trainer voorbijgegaan. ,,Dat komt omdat ik mee moest spelen en ook nog de negentig minuten vol moest maken, zo dun zaten we in de spelers.”

Met maar een wisselspeler was het geen weelde voor Terborg, dat achtste staat. De nummers zeven tot en met twaalf degraderen aan het eind van de competitie naar de nieuwe vijfde klasse.