AZSV ontsnapt bij Brakkenstein in beker, RKZVC buigt voor Juliana’31; Viod nieuwe koploper in 3B

In de competitie deed het Doetinchemse Viod goede zaken in 3B. HC'03 werd in Drempt met 1-4 verslagen, waardoor Viod nu koploper is. Ook Babberich won, in 5C werd het 5-0 tegen Dierense Boys.

BEKERVOETBAL

VIERDE RONDE

Brakkenstein-AZSV 1-1 (1-1), AZSV wint na strafschoppen. 0-1 Joost Rasing, 1-1 Gijs Walthaus.

Zondagderdeklasser Brakkenstein maakte het AZSV knap lastig. ,,Zij verdedigden veel en voor ons was het heel lastig om er doorheen te voetballen”, verklaarde trainer Dave de Jong van AZSV . ,,Zij hadden ook geen verkeerde ploeg, maar onze zege was gewoon verdiend. In principe mag je het echter niet op strafschoppen aan laten komen.”

In de penaltyserie pakte AZSV-keeper Bonne Jansen een strafschop en miste Brakkenstein er nog twee. Namens AZSV misten Joost Rasing en Yordi Orriëns.

RKZVC-Juliana'31 (0-1). 0-1 en 0-2 Carlito de Zeeuw, 0-3 Rick Stuurwold.

,,We misten veel spelers en speelden met een combiteam van spelers uit het eerste en tweede", legde trainer Arjen Nijman van RKZVC uit. ,,De 0-3 uitslag vind ik wel wat geflatteerd. Er waren weinig kansen aan beide kanten.”

De eerste twee treffers tegen de vierdedivisionist uit Malden kwamen voort uit standaardsituaties. Nijman: ,,Die gaven we zomaar weg, dat mag ons niet gebeuren. Dat die jongen daarna kan scoren heeft met niet goed dekken te maken.”

COMPETITIE

DERDE KLASSE B

HC’03-Viod 1-4 (0-1). 0-1 Bohdy van Hal, 0-2 Lucas Gerrits, 1-2 Pim Mullenbeek, 1-3 Lucas Gerrits, 1-4 Wessel Rensen.

Beide ploegen speelden volgens HC’03-trainer John Leeuwerik veelvuldig de lange bal. ,,Het was ook niet makkelijk, spelen op een donderdagavond op het tweede veld met slecht weer. Viod probeerde wel een paar keer op te bouwen maar koos ook al snel voor de lange bal.”

Leeuwerik vond de uitslag ook ietwat geflatteerd. ,,Voor het 0-1 werd, hadden wij een levensgrote kans. Na de 1-2 kregen we hoop, maar daarna was het ook al snel weer 1-3. Toen was de wedstrijd gelopen.”

Viod nam door de overwinning de koppositie over in de derde klasse B. De ploeg van trainer Rudy Vonk heeft nu twee punten voorsprong op VDZ en Westervoort. HC’03 blijft twaalfde.

VIJFDE KLASSE C

Babberich-Dierense Boys 5-0 (1-0). 1-0 Jermaine Alvarez, 2-0 Milan Eggenhuizen, 3-0 Bjorn Schoenaker, 4-0 Martijn Bouwman, 5-0 Rick Schlief.

Trainer Albert Kemperman van Babberich was tevreden. ,,Dat komt omdat we heel erg goed gevoetbald hebben. We hebben deze competitie nog niet vaak de nul gehouden, maar Dierense Boys heeft de hele wedstrijd geen kans gehad. Dat was onze eigen verdienste.”

Door de overwinning steeg Babberich twee plaatsen en staat nu zevende. ,,Ik verwacht dat wij nu we compleet zijn nog een rol gaan spelen in de tweede periode", klonk trainer Kemperman ambitieus. ,,Daarnaast denk ik, nee eis ik dat we nog bij de bovenste vier eindigen.”