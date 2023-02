AZSV verliest ondanks drie treffers, AVW'66 speelt wederom gelijk

AZSV is het in de vierde divisie B even helemaal kwijt. Na de onnodige remise vorige week werd zaterdagmiddag met 4-3 verloren in Genemuiden. De Aaltense ploeg staat nu zesde.

VIERDE DIVISIE B

Genemuiden-AZSV 4-3 (3-2). 1-1 e.d., 3-2 en 3-3 Bram Rensing.

,,We begonnen slecht, na 1 minuut was het al 1-0", sipte trainer Dave de Jong van AZSV, dat nu zesde staat. ,,Na de 1-1 waren we de betere ploeg, alleen kwamen we niet op voorsprong. De kansen hebben we ervoor gehad.”

Scoren deed Genemuiden wél, waarna AZSV in de achtervolging moest. ,,We waren de betere ploeg, alleen we gaven we cadeautjes weg en beloonden onszelf niet door vaker te scoren.”

Dit spelbeeld was in de tweede helft ongewijzigd. De Jong: ,,We kwamen zelfs op 3-3 en speelden de laatste tien minuten tegen tien man. We waren voetballend beter, ook in de duels beter, maar zij waren resoluter en scoorden nog een keer. In mijn ogen hebben we de afgelopen twee wedstrijden vijf punten laten liggen.”

EERSTE KLASSE D

DZC’68-Sliedrecht 2-2 (1-1). 1-0 Thomas Kleinlugtebeld, 2-1 Jesper Vonk.

,,We speelden met veel invallers, ik miste zeven basisspelers en dertien spelers in de selectie ten opzichte van het begin van het seizoen”, vatte trainer Jos van er Veen van DZC’68 samen. ,,Dat is te veel om vaste patronen terug te laten komen. Daarom een groot compliment naar dit team, ook al vond ik de remise onterecht en hadden we moeten winnen.”

DZC’68, dat derde bleef op de ranglijst, kreeg de nodige kansen en zag volgens Van der Veen twee treffers van Jesper Vonk om onduidelijke redenen afgekeurd.

DERDE KLASSE E

ZZC’20-FC Zutphen 1-2 (1-2). 1-1 Frank Lubbers.

,,Er had een stunt ingezeten in de eerste helft”, meende trainer Henry Golstein van het Zelhemse ZZC’20. ,,Bij 1-1 schoot Frank Lubbers zo hard op doel, die keeper zag de bal niet aankomen maar kreeg deze pardoes in het gezicht. Anders was het zeker een treffer geweest.”

Na de pauze waren de gasten wat gevaarlijker en werd het een kwartier voor het einde 1-3. ,,Dan weet je dat het gedaan is”, stelde Golstein die met zijn ploeg op een achtste plaats bivakkeert.

Brummen-AVW’66 1-1 (1-1). 1-1 Shewar Ali.

,,Het bekende verhaal, we kregen weer voldoende kansen en Brummen kreeg een kans en scoorde de 1-0", treurde trainer Jan Oosterhuis van AVW’66 uit Westervoort. ,,Dan moet je weer je stinkende best doen in de achtervolging.”

AVW'66 staat na de remise op de derde plaats. ,,Ook kregen we nog twee rode kaarten, en ik heb al niet zo’n brede selectie", meldde Oosterhuis. ,,Jerry van Kerkhof kreeg zijn tweede gele kaart omdat hij volgens de scheidsrechter te lang treuzeldde met ingooien. Erg raar, juist omdat wij de ploeg waren die graag de 1-2 wilde scoren. Na afloop kreeg ook Erik Schulte zijn tweede gele kaart. Hij zei de scheids dat die de wedstrijd lekker uit de hand had laten lopen, terwijl er niets aan de hand was. Dat was ook een tweede gele kaart, die jongens zijn er de komende wedstrijd niet bij.”

VIERDE KLASSE E

Almen-Terborg 0-2 (0-0). 0-1 en 0-2 Siemen Kaak.

,,Ik zag weer wat van het oude Terborg terug", klonk het tevreden uit de mond van trainer Vincent Selhorst van Terborg. ,,Nu we met een keeper spelen, groeit het vertrouwen bij de rest van de spelers. Dat hebben we die twaalf wedstrijden met een speler in het doel niet gehad."

Almen was niet gevaarlijk geweest, meende Selhorst, die nu zevende staat met Terborg. ,,We hebben de lijn van vorige week doorgetrokken. De jongens van Onder 19 hebben het heel goed gedaan, er gaat weer geloof in komen.”

HSC'21-FC Winterswijk 2-1 (1-1). 0-1 Quinten Wiggers.

,,Het was weer hetzelfde liedje. We spelen goed, alleen de uitslag valt de andere kant op", gaf trainer Dirk Feege van FC Winterswijk aan. Routinier Quinten Wiggers scoorde voor de gasten. ,,Die heb ik uit het tweede geplukt, we zullen toch doelpunten moeten scoren", motiveerde Feege zijn besluit.

Na afloop waren er weer complimenten voor de gasten. Feege, die met zijn ploeg hekkensluiter blijft: ,,Maar voor die complimenten koop ik niets, ik heb punten nodig.”