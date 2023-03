AZSV weet weer wat winnen is, AVW'68 met tien man onderuit in doelpuntrijk duel

DOETINCHEM AZSV heeft na een reeks teleurstellende uitslagen weer eens gewonnen, in de vierde divisie B werd SDV Barneveld met 2-3 verslagen. Ook DZC'68 won, in Doorwerth werd het 0-1 bij DUNO.

VIERDE DIVISIE B



SDV Barneveld-AZSV 2-3 (1-2). 0-1 Freek Mulder, 0-2 en 2-3 Chris Verheul.

AZSV begon sterk in Barneveld. ,,We kenden een vliegende start en kwamen op een 0-2 voorsprong”, stelde trainer Dave de Jong van AZSV. ,,Daarna scoorde SDV Barneveld de 1-2 en zag je weer wat geloof bij hen in de ploeg terugkomen.”

Toen het na de rust 2-2 werd, nadat AZSV net een opgelegde kans op 1-3 had gemist, en leek De Jong zich te verzoenen met een punt. ,,We kwamen op een gegeven moment niet meer van ons doel af, SDVB had veel balbezit. 2-2 vond ik ook een reële stand. Als je de wedstrijd dan toch nog wint na een mooie aanval en de 2-3, is dat mooi meegenomen.”

AZSV staat na 21 duels op een zesde plaats.

EERSTE KLASSE D

DUNO-DZC'68 0-1 (0-1). 0-1 Jesper Vonk.

,,Een verdiende zege waarin we verzuimd hebben vaker te scoren", meende trainer Jos van der Veen van DZC'68. ,,Soms vroeg ik me af hoe het lukte om geen doelpunt te maken”, gaf de trainer aan. ,,Zulke grote kansen hebben we gehad.”

Achterin gaven de Doetinchemmers, die derde staan op de ranglijst, niet veel weg. ,,De organisatie stond goed. De laatste tien minuten leken ze wel dreigend, maar de zege is verdiend. We zijn erg blij met 28 punten uit 15 duels.”

DERDE KLASSE E

AVW'66-FC Zutphen 3-4 (1-2). 1-0 Mike Teeuw, 2-4 Jordy Geilen, 3-4 Roy Wittens.

De neutrale toeschouwer zag een enerverend duel. ,,Maar daar koop ik niets voor", sipte trainer Jan Oosterhuis van AVW’66 uit Westervoort. ,,Ik denk dat een gelijkspel wel verdiend was geweest. Als er toch een ploeg had moeten winnen, had FC Zutphen daar wel iets meer recht op.”

Bij een 1-4 stand kreeg Mohammed Ettajiri (AVW"66) zijn tweede gele kaart wegens een overtreding. ,,Met tien man hebben we karakter getoond door nog twee keer te scoren. Helaas lukt dat niet nog een extra keer.”

AVW’66 staat vierde.

Be Quick Zutphen-ZZC'20 3-1 (1-1). 1-1 Niels Wassink.

De gasten uit Zelhem leden volgens trainer Henry Golstein een onnodige nederlaag. ,,Bij 1-1 kregen we een geweldige kans via Jesse Starink. Hadden we die gemaakt, dan hadden we ook gewonnen.”

Maar het werd daarentegen 2-1. ,,Ik weet niet wat onze keeper daarbij aan het doen was. Het was een eigen doelpunt, heel curieus.” Door de nederlaag zakt ZZC'20 een positie, het staat nu negende.

VIERDE KLASSE H

Terborg-Blauw Wit’66 1-3 (0-0). 1-0 Siemen Kaak.

,,Ik ben hier goed ziek van, de jongens hadden een overwinning verdiend", meende trainer Vincent Selhorst van Terborg. ,,We hadden een goed strijdplan, speelden wat verdedigender dan normaal, dat had te maken met de selectie die beschikbaar was en met de tegenstander.”

Voor rust liet Terborg, dat achtste staat, legio kansen onbenut. Selhorst: ,, Na de pauze kwamen we goed op voorsprong, maar de 1-1 was het breekpunt. Zo zonde, we hebben de kansen gehad en de strijd ervoor geleverd.”

FC Winterswijk-Almen 3-1 (1-0). 1-0 Sietze van der Vinne, 2-1 Jurre Wiggers, 3-1 e.d.

,,Het geluk zat ook eens mee", begon trainer Dirk Feege van FC Winterswijk zijn samenvatting al jubelend. ,,We speelden goed voetbal, kregen de nodige kansen, maar stonden bij de pauze maar met 1-0 voor.”

Na rust werd het 1-1. ,,Gelukkig hebben de jongens toen karakter getoond en scoorden we daarna 2-1 en 3-1. Het geloof is nooit weggeweest, maar het is fijn dat de spelers nu iets voor hun inzet terugkrijgen.”

Voor FC Winterswijk was het de tweede zege van het seizoen, wel blijft de ploeg laatste.