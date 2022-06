Etten heeft ontlopen nacompetitie niet meer in eigen hand

Pax-ta­lent Van Bentum toont zich tegen Gendringen

HENGELO - Pax en Gendringen hebben zondagmiddag met 2-2 gelijkgespeeld in hun openingsduel in de derde klasse C. Bij Pax liet de pas zestienjarige Daan van Bentum zich nadrukkelijk gelden en tekende voor een fraaie assist.

26 september