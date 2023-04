Halle laat koploper SVBV schrikken in 5B

Koploper SVBV had allesbehalve een makkelijke middag in Halle. ,,De eerste helft ging nog gelijk op, maar kwamen zij uit een vrije trap wel op voorsprong", vatte Baten samen. ,,Na de pauze kwamen we door een heel mooi doelpunt langszij en ook hebben we nog wel kansen op 2-1 gehad. Ik moet mijn ploeg complimenteren voor dit resultaat, we zijn nu al vijf duels ongeslagen. Van de koploper had ik trouwens wat meer verwacht, maar dat kan ook aan ons spel hebben gelegen.”