HMC'17 te gespannen tegen Babberich (2-3), Liemerse voetballers in finale nacompetitie

HMC’17 gaf in de nacompetitiewedstrijd niet thuis. De ploeg van trainer Alexander Esseling had duidelijk last van stress, en zag hoe Babberich voor de pauze vier beste kansen onbenut liet.

Na de verdiende 0-1 kwam de fusieclub langszij. Lang kon men daar in Mariënveld niet van genieten, want binnen 30 seconden was het al 1-2. Nadat beide ploegen nogmaals hadden gescoord bleef het spannend tot het einde, maar een comeback zat er voor de thuisploeg niet meer in. ,,Heel zuur”, reageerde Esseling van HMC’17. ,,Twee jongens haalden hun niveau, de rest was te gespannen. Zonde dat dit ons in deze wedstrijd overkwam.”