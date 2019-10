Jeugdwedstrijd FC Trias O12 jaar gestaakt: trainer van tegenstander loopt telkens het veld in

Doelpunten­fes­tijn bij Basteom-GW­VV

3 oktober DOETINCHEM - Terborg heeft donderdagavond in de vierde klasse C met 2-3 van KSV Vragender verloren, halverwege de vooruitgespeelde wedstrijd stond het nog 2-2. In dezelfde klasse eindigde Basteom-GWVV in 4-4.