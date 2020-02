Keeper Vosseveld maakt bijzondere goal: bal waait door storm in het doel

OBW brengt spanning terug met zege op koploper VVG’25

16 februari ZEVENAAR - In de derde klasse C heeft OBW de kans om de titelstrijd weer open te gooien met beide handen aangegrepen: koploper VVG’25 uit Gaanderen werd in Zevenaar met 1-0 verslagen door de thuisploeg. Wouter Gesthuizen tekende vlak voor rust voor de winnende treffer.