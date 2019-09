KNVB haalt Gelders Eiland en Vosseveld uit bekertoernooi; volksfeest en vertraagde vlucht fataal

Gelders Eiland speelde in poule 44 afgelopen zondag niet in Hernen tegen UHC vanwege een opmerkelijke reden. De helft van de selectie zat nog op een Spaans vliegveld, omdat de vlucht naar Nederland vertraging had opgelopen. Zegsman Bram Wensink: ,,Er was een groep spelers een weekeinde weg naar Spanje en ze zouden zondagmorgen terugkeren. Hun vlucht was echter vertraagd, waardoor ze het niet haalden. Daardoor misten we zeven spelers en hadden we slechts zeven spelers beschikbaar voor het eerste elftal.”

Vosseveld wilde het duel in Enschede met FC ’t Centrum in poule 46 zondag niet spelen vanwege het volksfeest in Winterswijk. De tegenstander wilde echter per se niet op een andere datum voetballen, waardoor Vosseveld besloot niet af te reizen.



Vosseveld heeft de komende weken vrij en speelt op zondag 22 september in 5B de eerste competitiewedstrijd tegen Bredevoort.



Gelders Eiland komt pas op 29 september in actie. Dan staat in 5C de uitwedstrijd tegen RKPSC in Pannerden op het programma. De ploeg uit Herwen en Aerdt is op de eerste speeldag (22 september) vrij omdat 5C uit dertien ploegen bestaat.



Beide clubs krijgen ook een boete van 150 euro van de KNVB voor het niet op komen dagen.