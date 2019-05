KNVB zaait grote verwarring bij clubs na publiceren schema nacompetitie (UPDATE)

DOETINCHEM - Bij voetbalclubs in de vierde klasse is grote verwarring ontstaan over een geheel ander nacompetitieschema dat door de KNVB zondagavond is gepubliceerd is op de site voetbal.nl

,,Wij dachten dat we uit tegen SC Overdinkel zouden moeten spelen”, zegt Raimond Smit van de Aaltense vierdeklasser AD'69. Zijn club werd zondag kampioen van de derde periode in 4C. ,,Dat hebben we gezien op het schema van de KNVB op haar website. Maar nu zien we ineens op voetbal.nl dat we op donderdag thuis tegen Krayenhoff uit Nijmegen moeten voetballen. We snappen er niets meer van.”

Ook bij Vios Beltrum, als 12e geëindigd in 3C, heerst totale verwarring. ,,We hebben er alles aan gedaan om als 12e te eindigen", zegt Vios-trainer Manfred Graven. ,,Dan zouden we de eerste ronde vrij zijn en in de tweede ronde tegen de winnaar van de wedstrijd Zeddam/Sint Joris of Angeren spelen. Maar nu hebben we gezien dat we zondag tegen WWNA spelen. Het is me een volslagen raadsel.”

GWVV uit Varsselder dacht in de tweede ronde tegen de winnaar van MvR/HC'03 te spelen. ,,Maar nu spelen we zondag thuis tegen HC'03", zegt trainer Edwin Grotenhuis. ,,Het is allemaal heel vaag en ik snap er niets meer van. Voor clubs die ineens op Hemelvaartsdag moeten spelen, is het nog veel erger. Die wisten daar niets van. Dit is heel erg slecht gedaan door de KNVB.”

Bij de KNVB was zondagavond niemand bereikbaar voor commentaar. De voetbalbond plaatste zondagochtend om 10.20 uur nog een laatste update van het schema voor de nacompetitie, maar die blijkt nu waarschijnlijk onjuist.

Op voetbal.nl staat nu het volgende programma voor de clubs uit 3e (nummers 12 en 13) en de periodekampioenen uit de 4e klasse:

Eerste ronde

Donderdag 30 mei:

AD'69-Krayenhoff (14.00 uur)

SC Millingen-Angeren

KOSC-De Tubanters

Beekbergen-Lettele

SC Overdinkel-Delden

Tweede ronde

Zondag 2 juni: