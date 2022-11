Krabbenborg kondigt vertrek bij sv Grol aan

,,Veel mensen zijn verbaasd dat ik wegga, maar ik denk dat het nu het juiste moment is om een nieuwe uitdaging te gaan zoeken. Ik heb het heel goed naar mijn zin. Toen ik in 2020 hier als trainer kwam stond Grol bekend als een Bourgondische verenging. Mijn opdracht was om de prestatiecultuur te laten terugkeren en om een drastische verjonging door te voeren. Dat is goed gelukt. De gemiddelde leeftijd is momenteel 22 jaar. Mijn opvolger kan nog jaren vooruit met de Grol-selectie. Ik vraag heel veel van mezelf en van de groep. Ik twijfelde of een vierde jaar goed voor mij zou zijn. Mijn ultieme droom is om met promotie naar de eerste klasse door de voordeur de club te verlaten. Vorig jaar waren we al dichtbij, dus minimaal een periodetitel is het streven van de groep en mij.”