Onrust in Dinxperlo: bestuurder voetbalclub krijgt dreigbrief

DINXPERLO - Voetballen op zaterdag of zondag leidt tot enorm veel onrust bij fusieclub FC Dinxperlo. Een week voor de stemming hierover heeft een bestuurslid een dreigbrief in de bus ontvangen.

Daarnaast heeft een actiegroep de leden gevraagd om ‘nee‘ te stemmen op de bijzondere ledenvergadering op woensdag 29 januari in scholengemeenschap Schaersvoorde.

,,Na de handtekeningenactie, een anonieme brief naar dagblad De Gelderlander en een dreigbrief aan één van onze bestuursleden, is dit de vierde grote teleurstelling voor bestuur en technische commissie (TC)", stelt het bestuur van FC Dinxperlo in een schriftelijke verklaring. ,,Ondanks dit alles blijven wij ons als bestuur en TC voorlopig inzetten om te komen tot een stabiele en mooie Fusie Club Dinxperlo.”

Zaterdag of zondag?

De laatste maanden is het erg onrustig bij voetbalclub FC Dinxperlo, die pas afgelopen zomer het licht zag na de samensmelting van zaterdagclub DZSV en zondagvereniging FC Dinxperlo. De fusie kwam overigens pas tot stand na vijf jaar, vaak moeizaam, onderhandelen.

Heet hangijzer is de keuze die het bestuur wil maken bij de senioren: prestatief voetballen op de zaterdag of de zondag? Nu hebben beide afdelingen nog een prestatieteam. FC Dinxperlo speelt op zaterdag in de tweede klasse en de zondagafdeling is met de hoofdmacht koploper in de vierde klasse C.

Het eerste zaterdagteam kampt dit seizoen met een tekort aan spelers en speelt vooral verre uitwedstrijden tegen onbekende tegenstanders die amper publiek trekken. Om die redenen wilde het bestuur van FC Dinxperlo, eerder dan in eerste instantie voorzien, de leden een keuze laten maken.

Een aantal leden van voormalig zaterdagclub DZSV (met Niels Tamboer in het blauw-witte shirt) zet zich in voor het behoud van prestatievoetbal op de zaterdag.

Ongeldig

Op 29 november werd er gestemd en toen bleek 75 procent voor voetballen op de zondag. Dat zou vanaf het seizoen 2020-2021 gebeuren, maar het besluit zorgde voor heel veel onrust bij de oud-leden van zaterdagclub DZSV. Ook bleek dat er procedurefouten waren gemaakt bij de stemming.

Het bestuur van FC Dinxperlo besloot, mede door alle onrust, de stemming medio december ongeldig te verklaren en een nieuwe bijzondere algemene ledenvergadering uit te schrijven op woensdag 29 januari. Ook besloot de technische commissie van de club om zeker volgend seizoen (2020-2021) nog door te gaan met prestatievoetbal op zowel de zaterdag als de zondag.

Zo wilden bestuur en technische commissie de rust terug laten keren, maar dat is dus totaal niet gelukt. Na de ledenvergadering op 29 november werd ’de groep voor stabiliteit en goede verstandhouding binnen FC Dinxperlo’ opgericht. Die startte een handtekeningenactie voor het behoud van het prestatieve zaterdagvoetbal in Dinxperlo en ging ook om tafel met het bestuur.

‘Nee‘ stemmen

Volgens het bestuur van FC Dinxperlo verliepen die gesprekken constructief,. ,,Maar in De Band (regionaal weekblad), komt de groep wederom met een brief waarin ze de leden oproepen om massaal aanwezig te zijn en wordt er min of meer geadviseerd om ‘’nee’’ te stemmen", aldus het bestuur van FC Dinxperlo. ,,U kunt zich voorstellen dat wij als bestuur en TC hier met grote verbazing kennis van hebben genomen. Ook circuleert er een brief onder (een deel) van de leden. De brief is afkomstig van ‘’de groep voor stabiliteit en goede verstandhouding binnen FCD’’. Wilt u de inhoud van de brief weten…? Dan verwijzen wij u door naar de groep. Wij voelen ons als bestuur en TC genoodzaakt om hier publiekelijk op te reageren en duidelijkheid te verschaffen aan een ieder.”