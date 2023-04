Pak rammel voor FC Winterswijk in 4H

DOETINCHEM FC Winterswijk leed op bezoek bij GFC in 4H een royale nederlaag, de gasten verloren met 5-1. Ook Terborg verloor in deze klasse, bij Harfsen werd het 3-2.

,,Ik had een prima selectie tot mijn beschikking, daar lag het niet aan", vatte trainer Dirk Feege van FC Winterswijk samen. ,,We maakten alleen te veel individuele fouten.”

,,Het was een leuke wedstrijd die we niet hadden hoeven te verliezen", meende Selhorst. ,,We waren denk ik de ongelukkigste van de twee, na de pauze hebben we best wat kansjes gehad.”