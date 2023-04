Pax dieper in de ellende na nederlaag bij DVV

Het duel betrof een restant van 65 minuten nadat de scheidsrechter de wedstrijd op 5 maart had gestaakt wegens aanmerkingen op zijn leiding. Op deze midweekse speeldag was DVV in de ogen van DVV-trainer Ron Olyslager de betere ploeg. ,,We scoorden in het rustsignaal de 1-0, dat was natuurlijk lekker en ook verdiend", meldde de DVV-trainer. ,,Na de pauze scoorden we snel 2-0 en daarna lieten we vier of vijf behoorlijke kansen liggen. Dan loop je altijd het risico dat de tegenstander uit het niets nog tegen scoort.”