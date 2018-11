Return of the Legend: Jhon van Beukering loodst Silvolde naar derde ronde beker

Van Beukering kwam in Huissen bij een 2-2 tussenstand in het veld en scoorde, koud in het veld, de 2-3. ,,En in de extra tijd schoot Jhon ook nog de 3-5 binnen", zei zijn broer én Silvolde-trainer Dennis van Beukering. ,,Dit is mooi voor ons en voor Jhon. De spelers hebben hem vooraf even over zijn buikje geaaid en hem succes gewenst. Prachtig dat Jhon er meteen twee inschoot. En het was nog belangrijk ook. We stonden met 2-0 voor, maar gaven zo twee goals weg.”