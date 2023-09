RKZVC-Grol onbeslist; AVW’66 boekt eerste zege in bekertoernooi

In Zieuwent was de eerste slag voor Grol. Jordy Schutten tekende na ruim een kwartier voor 0-1. Na de pauze scoorden Sjors Storkhorst (penalty) en Bjorn Doppen voor de thuisclub, maar wederom Schutten maakte de stand gelijk.

ZZC'20

Zaterdagderdeklasser ZZC’20 uit Zelhem heeft zaterdagmiddag de bekerwedstrijd in poule 27 in Aalten tegen het tweede van AZSV met 2-1 verloren. Het was voor ZZC'20 de eerste nederlaag van dit seizoen, vorige week werd er nog gewonnen van AVW'66. De Westervoorters kwamen zaterdagmiddag ook in actie, de thuiswedstrijd tegen SSA Wisch eindigde in 2-1. Shewar Ali en Adil El Hamri scoorden voor AVW'66 voor rust de doelpunten. Door deze uitslagen hebben alle vier de ploegen in deze poule nu drie punten uit twee duels.