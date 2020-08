Silvolde blaast trainingskamp af vanwege positieve coronatest bij speler, seizoensstart onzeker

Hoe een cultclub uit Groenlo verdween: ‘Dit is niet hoe het had moeten eindigen’

15 juli GROENLO - Sportpark het Wilgenpark ligt er desolaat en verwilderd bij. En dat is in schril contrast met betere tijden. Maar versoepelde coronamaatregelen ten spijt: voetbalclub Grolse Boys is sinds 1 juli niet meer.