Silvolde richt vizier weer op voetballen na corona-uitbraak

,,Blij dat we weer mogen’’, zegt trainer Stéven Verheijen van Silvolde over de uitwedstrijd van zondag in Den Haag tegen TAC’90 in de hoofdklasse A. ,,We kunnen het nu weer over voetballen hebben.’’

In totaal twaalf selectiespelers van Silvolde raakten eind augustus besmet met het coronavirus. Twee weken lang werd er niet getraind en ook de eerste competitiewedstrijd tegen RKAVV ging niet door.

Desondanks is Verheijen tevreden over de fitheid van zijn spelers. ,,We hebben deze week twee keer getraind, wat langer dan normaal. Niemand heeft klachten meer. Ik verheug me erg op de wedstrijd tegen TAC’90. Ik heb ze afgelopen zondag gezien tegen Longa’30. Het is een technisch vaardige ploeg die veel risico’s neemt.’’

Bij Silvolde ontbreek de geblesseerde Chiel Terhorst. Dion Teloh en Jordy Sticker zijn na blessures op de terugweg, maar doen wedstrijdritme op in het tweede elftal.

Longa'30

Longa’30 uit Lichtenvoorde gaat zondag in Bussum op bezoek bij SDO in de hoofdklasse A. De ploeg van trainer Erik Zandstra begon de competitie met een 2-2 gelijkspel tegen TAC’90. ,,SDO is een fysiek sterke ploeg die graag op de counter speelt”, aldus Longa’30-trainer Erik Zandstra die weer kan beschikken over Tim Bader.

RKZVC

RKZVC wil zich zondag in Zieuwent tegen Purmersteijn revancheren voor de slechte competitiestart (4-1 verlies bij De Zouaven). ,,Revanche vind ik een groot woord, want het was geen wanprestatie’’, stelt RKZVC-trainer Jeroen Spies. ,,We moeten er ook niet te lang in blijven hangen. De borst moet vooruit tegen Purmersteijn.’’

De inzetbaarheid van aanvaller Sjors Storkhorst is twijfelachtig en verdediger Bart te Focht ontbreekt vanwege een knieblessure.

AZSV

AZSV hoopt zaterdagmiddag in Aalten de goede competitiestart (3-0 winst op De Dijk) een vervolg te geven tegen SC Genemuiden in de hoofdklasse B. Er mogen vanwege het coronavirus maximaal 620 toeschouwers de wedstrijd bijwonen. ,,Het vertrouwen is er’’, aldus AZSV-trainer Dave de Jong. ,,Tegen De Dijk zijn we niet in de problemen geweest. Onze keeper Jasper te Kolste heeft geen bal op doel gehad. Ik denk wel dat Genemuiden van een ander kaliber is. Het is een sterke ploeg.’’

De Jong kan op vier spelers geen beroep doen: Jonathan Goosen, Bram Rensing, Joost Rasing en Luka te Haar zijn allen geblesseerd.