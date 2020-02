Silvolde-tweeling Jaël en Ischa Krosse: ‘Het is mooi geweest’

Het is een van de laatste derby’s, want eind mei stoppen Jaël en Ischa Krosse (34) bij hoofdklasser Silvolde. Daarmee komt er een einde aan een lange, roemrijke loopbaan in de hoofdmacht. ,,Ik word ouder en het verre reizen staat me steeds meer tegen”, zegt Ischa. ,,Het is goed geweest.”