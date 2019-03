Speler Wolfersveen bewusteloos geslagen; duel met Be Quick Zutphen gestaakt

,,Een overtreding van een Be Quick-speler op het middenveld werd afgefloten door de scheidsrechter (Henk Sprukkelhorst, red.)’', aldus Jan Mijenes, bestuurslid van Wolfersveen. ,,Vervolgens kwam iemand uit de dug-out van Be Quick Zutphen het veld oprennen en die sloeg Wolfersveen-speler Nick Schnitzler bewusteloos. Nick was vijf minuten bewusteloos. Daarna kwam hij weer bij, maar vervolgens viel hij weer weg. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het leek een mooie dag te worden, maar eindigt op deze manier op een hele vervelende manier. De scheidsrecht staakte de wedstrijd direct. Het is nu afwachten wat de KNVB er mee doet.’’