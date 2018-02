Supporters RKZVC met 150 tractoren naar Longa’30, spelers op de fiets

‘Rood’ Longa’30 profiteert niet van misstap RKZVC

25 februari LICHTENVOORDE – Longa’30 is er zondag niet in geslaagd te profiteren van de nederlaag van concurrent RKZVC bij FC Winterswijk. De Lichtenvoordse koploper blameerde zich in 1E thuis tegen hekkensluiter Schalkhaar: 1-2. Tot overmaat van ramp liepen Lowie te Dorsthorst en Tim Bader in de slotfase tegen rode kaarten aan, waardoor zij komende zaterdag de derby tegen aartsrivaal RKZVC missen.