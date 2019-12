Terborg-speler Furkan Yeter duwt arbiter Post omver en spuwt grensrechter AD'69 in gezicht

Ulftse Boys koning van de remise na nieuw gelijkspel bij FC Bergh

18:03 DOETINCHEM – Ulftse Boys kwam met 0-2 voor bij FC Bergh en toch was dat niet genoeg voor de overwinning in het duel in de vierde klasse C. FC Bergh toonde veerkracht en kwam nog langszij: 2-2. Het was al het zesde gelijkspel in tien duels voor de ploeg van Martijn Meerdink.