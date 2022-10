Trainer Yassin Ouardighi stopt na 5 jaar bij FC Trias

Bekervoet­bal Achterhoek/Liemers: Dramatisch begin ZZC’20 op bezoek bij AZSV 2

DOETINCHEM Het zaterdagteam van ZZC’20 uit Zelhem is de poulefase van het toernooi om de districtsbeker bijzonder slecht begonnen, in Aalten werd in poule 13 met 7-0 van AZSV 2 verloren. OBW uit Zevenaar won de eerste bekerwedstrijd met 2-5.

3 september