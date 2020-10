Voetballen zonder publiek: ‘Oppassen dat je niet gek wordt’

DOETINCHEM - We staan voor een bijzonder weekeinde. Voor het eerst in de historie voetballen de amateurs zonder publiek.

Niemand zit te wachten op naargeestige sportparken waar alleen de velden bezet zijn. Gesloten kantines, geen kwebbelende ouders. Een onwezenlijke sfeer zullen zij, die wel naar binnen mogen, vandaag en morgen aantreffen.

Ze kunnen later in ieder geval vertellen dat ze getuige waren van een historisch moment, want nooit eerder vond het amateurvoetbal achter gesloten deuren plaats. Maar vanwege het coronavirus moet het de komende drie weekeinden van de regering

,,Er waren ook clubs die wilden dat de competitie in die periode stil zou worden gelegd”, zegt voorzitter Wouter Luimes van het Zelhemse ZZC’20. ,,Maar dan ga ik toch liever voetballen. Zo kun je heel veel leden nog plezier bieden, al is het natuurlijk anders dan anders. En wie zegt dat deze maatregelen maar drie weken duren? Ik ben bang dat het langer duurt.’’

De voetballers hebben er vandaag en morgen nog het minste last van. Zeker al die recreatieve teams die doorgaans al voor hooguit een handvol mensen spelen. Etten 4-Varsseveld 8, OBW 5-Concordia Wehl 5 en DZC’68 019-6 tegen Kilder O19-2 waren voorheen ook al geen publiekstrekkers. Anders is het voor de eerste elftallen, die vaak voor honderden mensen spelen. Maar ook zij kunnen hun hobby in ieder geval uit blijven oefenen.

Voor de bestuurders is het heel anders. ,,We hadden de afgelopen maanden al zo veel geregeld om aan de coronamaatregelen te voldoen”, zegt voorzitter Jos Marissink van FC Bergh. ,,Nu kunnen we opnieuw beginnen. Dat is balen, al snap ik wel dat er maatregelen moeten worden genomen. We gaan ons uiterste best doen, maar ik weet nu al dat je niet iedereen kunt controleren. We hebben zaterdag 22 wedstrijden, het loopt dus af en aan op het sportpark. Ouders mogen niet naar binnen, maar wat doe je als iemand van een bezoekende partij met een tas in de hand de poort binnenloopt? Die mensen ken je niet. Er zullen best ‘illegalen’ naar binnen komen. De bestuursleden zullen het weekeinde zo veel mogelijk op onze velden zijn om te kijken of alles goed verloopt. Maar je kunt niet verwachten dat wij ook elke trainingsavond op de accommodatie zijn. Mensen hebben ook hun eigen verantwoordelijkheid.’’

Volledig scherm Jos Marissink, voorzitter van FC Bergh. © PR

,,Dit is ‘a hell of a job’ en je moet oppassen dat je niet gek wordt”, vervolgt Marissink. ,,Ik heb onlangs al een keer de stekker uit de muziek getrokken op het sportpark omdat het er te gezellig was. Gelukkig snappen de leden het dan uiteindelijk wel, maar dit leidt tot veel irritaties. En dat je mails moet sturen naar bezoekende clubs dat ze zo snel mogelijk na afloop van het complex moeten, dat druist bij mij tegen elk gevoel van gastvrijheid in.’’

Livestream

Niet alle ouders en supporters hoeven trouwens te wanhopen, vandaag en morgen. Bij de Groenlose tweedeklasser Grol kunnen alle duels op het hoofdveld live vanaf de computer worden bekeken. Op de tribune hangt een automatisch camerasysteem. Normaliter wordt dit gebruikt voor wedstrijdanalyses, maar nu is het een service aan alle ‘thuisblijvers’. Ook hoofdklasser RKZVC wil dit morgen realiseren tegen RKAVV, net zoals Longa'30 zaterdagavond (19.00 uur) tegen Alphense Boys. Verder kan HMC'17-Ulftse Boys in 4C zondagmiddag vanuit de huiskamer live worden gevolgd.

Financiën

Naast sfeer missen alle voetbalclubs de komende weken ook weer alle inkomsten, net als in de periode tussen 12 maart en 1 juli. ,,Het enige waar wij momenteel nog wat aan verdienen zijn de mondkapjes met het logo van ZZC’20”, zegt preses Luimes van de Zelhemse club.

Wisselspelers

De KNVB zorgde woensdag voor de nodige ophef door naar buiten te brengen dat geblesseerde amateurvoetballers de komende drie weken geen toegang hebben tot het complex.

,,Geblesseerde spelers nemen geen deel aan de wedstrijd en hebben geen noodzakelijke rol bij het organiseren van de wedstrijden en zijn daarom niet welkom op de sportaccommodatie”, luidde de boodschap.

Donderdag werd die beslissing teruggedraaid. De KNVB maakte plots een wending. ,,Geblesseerde spelers zijn welkom omdat ze deel uitmaken van het team.’’

,,Volledig terecht, want wij voetballen ook bij het eerste elftal voor ons plezier”, zegt trainer Erik Zandstra van de Lichtenvoordse hoofdklasser Longa’30. ,,Anders had ik alle geblesseerde spelers als reserve op de bank gezet en een paar anderen een functie in de staf gegeven.’’