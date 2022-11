Winnend Longa’30 heeft nu al meer punten dan vorig seizoen, voetbalshow FC Winterswijk, DCS klopt DVC’26 en Grol geeft OBW pak slaag

Longa'30 heeft het puntentotaal van vorig seizoen nu al overtroffen. Toen haalde de Lichtenvoordse ploeg van trainer Dennis van Toor 19 punten uit 26 duels. Nu staat de teller na elf wedstrijden al op 21 punten en is Longa'30 een subtopper in de vierde divisie B.

Tegen Unitas'30 uit Etten-Leur was de start nog stroef, maar na de 0-1 van de Brabanders zetten Thom Berendsen en de sterk spelende Tim Bader de Achterhoekers nog voor rust op 2-1. Die voorsprong kwam na de pauze niet meer in gevaar. Sterker nog, Dayani Timmerhuis en wederom Berendsen zorgden voor een afgetekende 4-1 overwinning.

Voor het Zieuwentse RKZVC wordt de situatie steeds lastiger in de vierde divisie. De ploeg van trainer Arjen Nijman heeft na elf duels pas vier punten en staat moederziel alleen onderaan. Tegen concurrent Halsteren was de ploeg kansloos. De achterstand van RKZVC op een nacompetitieplek (Juliana'31) bedraagt nu al vijf punten.

,,De eerste helft was het een echte wedstrijd", zei Nijman. ,,Maar omdat we afspraken bij een corner niet nakwamen, gingen we met een 1-0 achterstand de rust in. Na de pauze kwamen we bijna niet meer van eigen helft af en hebben we verdiend verloren.”