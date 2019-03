Wolfersveen-speler Schnitzler heeft na knock-out tegen Be Quick Zutphen last van zijn kaak

WOLFERSVEEN - Wolfersveen-speler Nick Schnitzler, die in het duel met Be Quick Zutphen zondag bewusteloos raakte nadat hij werd neergeslagen , maakt het volgens voorzitter Gradus Eenink van de vijfdeklasser ‘naar omstandigheden goed’.

De 24-jarige Schnitzler werd zondag in de 80ste minuut aangevallen door een persoon van Be Quick Zutphen, die vanaf de dug-out het veld instormde en Schnitzler knock-out sloeg.



Schnitzler werd daarna naar de huisartsenpost in Doetinchem gebracht, omdat hij telkens wegviel. ,,Maar Nick is weer thuis en maakt het naar omstandigheden goed”, zegt Wolfersveen-voorzitter Gradus Eenink. ,,Hij heeft nog wel last van zijn kaak, maar de verwachting is dat alles weer goed komt.”



Eenink treedt op als woordvoerder namens Schnitzler. ,,Nick en zijn familie willen voorlopig met rust worden gelaten.” Schnitzler heeft vooralsnog geen aangifte gedaan bij de politie.

Gestaakt

Scheidsrechter Sprukkelhorst staakte de wedstrijd in 5F (Wolfersveen leidde op dat moment met 2-0) direct. ,,Nadat ik een vrije trap had geveven begonnen spelers te duwen, zonder dat ik wist waarom’’, verklaarde de arbiter.



,,De speler van Be Quick die de overtreding maakte, zei dat hij gediscrimineerd werd maar dat heb ik niet gehoord. Vervolgens vlogen er mensen vanaf de bank het veld in en toen sloeg de vlam in de pan. Dat gebeurde over en weer. Het is nu aan de KNVB om dit verder af te handelen.’’



Wolfersveen wacht af wat er nu gaat gebeuren. Eenink: ,,Wolfersveen valt niets te verwijten. Wij laten het aan de KNVB over.”

Be Quick Zutphen

Be Quick-voorzitter Jeroen Bloemenkamp betreurt de vechtpartij waarbij een slachtoffer is gevallen. ,,Dit hoort natuurlijk nooit thuis op een voetbalveld”, reageert de preses van de Zutphenaren. ,,Er was een grote knokpartij waarbij over en weer is geslagen. Wie wat heeft gedaan weten we nog niet.”

Bloemenkamp belooft de vechtpartij grondig te onderzoeken. ,,Daarbij wachten we eerst het rapport van de KNVB en het oordeel van de scheidsrechter af. Ook gaan we een stevig woordje spreken met het team.”

De voorzitter kan nog niets zeggen over de aanleiding. Ook weet de voorzitter niet of de dader een geschorste speler was van Be Quick. ,,Dat hoor ik voor het eerst. Ik weet het niet.”