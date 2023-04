Zeges in inhaalduels voor ZZC'20, AVW'66 en Terborg

DOETINCHEM AVW’66, ZZC'20 en Terborg kunnen met een positief gevoel het paasweekeinde in. De inhaalduels die de ploegen zaterdagmiddag speelden, werden alle omgezet in winst. ZZC'20 versloeg Twello in Zelhem met 2-0.

DERDE KLASSE E

Teuge-AVW’66 1-2 (0-1). 0-1 Robin van Otegem, 0-2 Levi Weijman.

AVW'66-trainer Jan Oosterhuis was blij met de punten, maar had geen rustige middag gehad. ,,Het is eigenlijk wekelijks hetzelfde verhaal. We maken het onszelf zo moeilijk door geen afstand te nemen. Daardoor zit je de laatste vijf minuten alsnog met geknepen billen op de bank.”

De Westervoortse ploeg staat nu gedeeld tweede. ,,Wat wij eens nodig hebben, is een lekker ruime uitslag. De kansen krijgen we ervoor, bijna wekelijks zelfs, maar we laten het daarin wél afweten.”

ZZC'20-Twello 2-0 (2-0). 1-0 Justin Polinder, 2-0 Frank Lubbers.

,,Ik heb een heel sterk ZZC'20 gezien, de jongens voetbalden goed en voerden de taken ook goed uit", stelde trainer Henry Golstein van het Zelhemse ZZC'20. ,,Vorige week hebben we het tegen de onderste laten liggen, dat beseften de jongens zich heel goed. Als we die hadden gewonnen, hadden we nu gedeeld tweede gestaan."

Tegen Twello, tot gisteren de nummer twee van de ranglijst, kwam ZZC'20 al snel op voorsprong. ,,Maar ook bij 2-0 zat ik nog niet echt ontspannen op de bank. Als de 2-1 valt gaan zij opportunistisch spelen. De tweede helft begonnen we erg geconcentreerd, Twello heeft daarna op een kans na weinig gevaar gesticht.”

De gasten eindigde met tien man, na een rode kaart die een kwartier voor tijd werd uitgedeeld. ZZC'20 staat na de zege van zaterdagmiddag op plaats acht.



VIERDE KLASSE H

Terborg-Deventer 2-0 (0-0). 1-0 Cas van de Kamp, 2-0 Chiel Heezen.

,,Een goede zege van onze zijde", meende trainer Vincent Selhorst van Terborg. ,,Eigenlijk wil je wekelijks op deze manier spelen, dit was ook nog eens tegen de nummer drie van de ranglijst.”

Zelf staat Terborg op een achtste plaats. ,,We zitten best in een goede periode, jammer dat we eerder zoveel punten hebben laten liggen.”