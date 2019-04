15-jarige debutant van VV Dieren maakt zich op voor proef bij De Graafschap

,,Tijn is een gedreven en leergierige speler uit de eigen jeugd. Een centrale middenvelder, beweeglijk met snel voetenwerk en balvast." Of Kamphuis volgend seizoen ook kan beschikken over Gerritsen is nog maar de vraag.



,,Hij gaat komende week op proef trainen bij De Graafschap. Dat is natuurlijk mooi voor hem. Mocht dat op niets uitdraaien, dan zit hij volgend seizoen bij ons in de selectie."