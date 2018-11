16-jarige Milan Schouten meldt zich ziek voor debuut, scoort winnende goal ... en wordt dan ontslagen

Dinsdagavond. Het meisje bij de informatiebalie van de Albert Heijn in Rheden kan haar lach nauwelijks inhouden als ze naar kantoor telefoneert. ,,Er staat iemand van De Gelderlander die wil praten over Milan.”



Al snel verschijnt Myron, vulploegleider. ,,Milan? Dat heb ik niet op mijn geweten.” Wie wel? ,,Mijn collega, Peter. Die is er morgenochtend weer. Bel dan even naar onze winkel.” Over Milan zegt Myron: ,,Jammer dat hij weg is. Milan kon alles.”



Milan Schouten. Tot maandag 29 oktober vult de zestienjarige Rhedenaar drie avonden in de week vakken bij de Albert Heijn in het dorp. Vaak ook nog zondagmiddag. Alleen niet op 28 oktober. Die zondag meldt Milan zich ziek.



Een kilometer verderop speelt SC Rheden A1 een fanatiek partijspel. Milan, zonder scheenbeschermers, staat rechtsbuiten. Een toeschouwer zegt: ,,De Gelderlander? Voor Milan? Na dit mediaoffensief neemt de Appie hem misschien wel terug.”



Onvergetelijk

In de bestuurskamer, na afloop van de training met de A1, vertelt Milan in het bijzijn van moeder Annette over die ,,onvergetelijke zondag” dat hij opgenomen werd in de selectie van het eerste, dat thuis aantrad tegen VIOS. ,,Mijn hele leven voetbal ik bij Rheden. Als kleine jongen ging ik al bij het eerste kijken. Als je dan zelf mag debuteren, komt een droom uit.”