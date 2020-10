Amateurvoetballer begint dag na dubbele beenbreuk met chillen en revalideren in ziekenhuis in Arnhem

Al op krukken door de gang

Zondagmiddag liep hij al op twee krukken en een volledig ingepakt rechterbeen, onder begeleiding van een fysiotherapeut, over de gangen van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem. Daar was hij de avond ervoor met spoed geopereerd om pas ver na middernacht uit zijn narcose te ontwaken.



Tijdens de ruim twee uur durende operatie werd een pin in zijn been gezet tussen de enkel en de knie om de breukdelen van het scheenbeen weer in de juiste vorm en richting te krijgen. Die lange pin werd voorzien van drie dwarse schroefjes.



,,Mijn been staat nu weer recht. Tijd om twee dagen te chillen in het ziekenhuis”, zegt de ongelukkige (maar evengoed vrolijke) middenvelder. Zijn eerste voorzichtige stapjes, nauwelijks een halve dag na zijn zware operatie, laat Jordy Bal filmen op zijn smartphone en deelt deze vervolgens met de spelersgroep en technische staf van ESA.