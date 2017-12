Amateurvoetballer juicht hard bij goal Vitesse en kan nu niet meer zelf spelen

SC Rheden verliest met wonderlijke cijfers: 9-4

28 november EDE - Derdeklasser SC Rheden is uitgeschakeld in het KNVB-districtsbekertoernooi. De ploeg van trainer Peter Jansen verloor dinsdagavond in Ede in de tweede ronde met wonderlijke cijfers van zaterdageersteklasser DTS'35: 9-4.