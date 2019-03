Arnhemia broedt nog steeds op straf na uit de hand gelopen voetbalduel

De derde helft Missertje RKHVV: De Bataven zet hoofdklas­se­der­by van de Betuwe op scherp

6 maart De derbykoorts slaat deze week als vanouds hevig toe in zowel Gendt als Huissen in de aanloop naar het hoofdklasseduel tussen De Bataven en RKHVV, zaterdagavond om 19.00 uur in Gendt. De Bataven-RKHVV dus. En niet, zoals RKHVV in een spectaculaire promo op het eigen Twitter-account in eerste instantie meldde, RKHVV-De Bataven.