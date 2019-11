Arnhemse voetbalclub Eldenia schorst lid na discriminerende opmerking: ‘Man is geen racist’

Wat de uiteindelijke straf gaat worden is nog onduidelijk zegt Wim Hendriks, bestuurslid technische zaken die al twee dagen over de zaak dubt. ,,We willen een passende straf die stand houdt en winnen daarom advies in bij verschillende partijen. Niet alleen bij de KNVB, maar ook bij andere partijen zoals het meldpunt discriminatie. Zodra die adviezen binnen zijn, later deze week, nemen we een beslissing.’'